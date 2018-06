Argentinos e Nigerianos já estão em campo para duelo decisivo

Argentina e Nigéria já estão em campo para o duelo decisivo pelo grupo D. Uma das duas seleções, ou até mesmo ambas, podem voltar para casa após essa partida. Ambas precisam vencer para continuarem vivas na Copa. Na outra partida que acontece simultaneamente, a Islândia enfrenta a Croácia.

Depois de uma derrota incontestável contra a Croácia, os argentinos precisam juntar os cacos e vencer a Nigéria. Além da vitória, deverão torcer por um tropeço da Islândia. Caso argentinos e islandeses vençam seus jogos, a classificação será do time que tiver melhor saldo de gols.

A Nigéria, um empate só garante a classificação se a Islândia não vencer a Croácia. Contra os próprios islandeses, os africanos foram eficientes nos contra-ataques. A tendência é que esse artifício seja novamente explorado contra a defesa lenta da Argentina.

A Argentina vem a campo com mudanças em relação ao time que perdeu no último jogo. O goleiro Caballero, que falou no primeiro gol da Croácia, deixa o time titular. Outro destaque é a presença de Iguaín no ataque inicial pela primeira vez. Os titulares de hoje são Armani, Rojo, Otamendi, Mercado e Tagliafico; Mascherano, Banega, Pérez e Di Maria; Iguaín e Messi.

A Nigéria jogará com Uzoho, Ekong, Omeruo e Balogun; Etebo, Ndidi, Obi Mikel, Idowu e Moses; Musa e Iheanacho.

Fonte: Agência Brasil