Arctic Monkeys divulga nome, teaser e data de lançamento de novo álbum

Nesta quinta, 5, o Arctic Monkeys divulgou o nome de seu próximo álbum, além da capa, tracklist, data de lançamento e um teaser do que está por vir. Pacote completo para matar qualquer fã da banda de ansiedade.

O álbum se chamará Tranquility Base Hotel + Casino e será lançado dia 11 de maio pela gravadora Domino. No Brasil, o CD será lançado pela Deck.

O teaser não revela muita coisa. É um tanto misterioso. Mas, ao final mostra que o ritmo lento, sensual e de guitarras marcantes que fez a cabeça de milhares de fãs no último álbum, AM, de 2013, estará presente em Tranquility Base Hotel + Casino.

1. Star Treatment

2. One Point Perspective

3. American Sports

4. Tranquility Base Hotel & Casino

5. Golden Trunks

6. Four Out of Five

7. The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

8. Science Fiction

9. She Looks Like Fun

10. Batphone

11. The Ultracheese

