Aracnídeo com ‘cara de cachorro’ viraliza na internet

(Foto: reprodução/Flickr @Andreas Kay)

Quando a gente pensa que já viu de tudo no reino animal, surge um aracnídeo esquisitão com ‘cara de cachorro’. Pois é, o bichinho de aparência canina foi encontrado pelo fotógrafo Andreas Kay em uma floresta do Equador.

A foto foi tirada em 2017, mas só agora viralizou nas redes sociais por causa da postagem de Ferris Jabr, um escritor especialista em ciência. Pelo Twitter, ele disse que o aracnídeo poderia muito bem ser chamado de Grim, aquele cão feroz que aparece nos filmes do Harry Potter. Ferris até marcou a escritora J.K. Rowling no tuíte.

Ferris também explica que este é um aracnídeo raro conhecido como Bunny Harvestman. Seu nome científico é Metagryne Bicolumnata, da família dos Cosmetidae, da ordem Opilião. Mas, não é considerado uma aranha.

Confira mais fotos:

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Twitter

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Twitter

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Aracnídeo com 'cara de cachorro'

Créditos: reprodução/Flickr @Andreas Kay

Fonte: Vírgula UOL