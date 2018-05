Aracaju terá sinal analógico de TV desligado no dia 30 de maio

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulga amanhã (4) o cronograma de desligamento do sinal analógico de TV em Aracaju, capital de Sergipe, previsto para acontecer no próximo dia 30. Na ocasião, presidente da agência, Juarez Quadros, vai prestar esclarecimentos para a população sobre o desligamento.

Durante o evento, será dada continuidade à distribuição de kits, compostos por conversores e antenas, para as famílias que não têm aparelhos de TV que captem o sinal digital. Têm direito aos kits as famílias atendidas por programas sociais do governo federal (como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica).

Para ter acesso ao equipamento, basta que um representante da família agende o horário, dia e local para receber o kit. As TVs de tubo e os aparelhos de tela fina fabricados até 2010 precisam do dispositivo. Até o momento, já foram distribuídos 140 mil kits na região.

Além de Aracaju, o desligamento também ocorrerá em Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Malhador, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão e Siriri.

De acordo com a Anatel, com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta. Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia móvel e internet 4G no Brasil.

Além da capital sergipana, no próximo dia 30, o sinal analógico de TV vai ser desligado em mais quatro capitais do Nordeste e duas da Região Norte: João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN),Teresina (PI), Belém (PA) e Manaus (AM). Até o momento, o sinal analógico já foi desligado em 13 capitais. O próximo desligamento está previsto para ocorrer em agosto.

Fonte: Agência Brasil