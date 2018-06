Arábia Saudita entrega primeiras habilitações a mulheres

Mulheres não podiam dirigir na Arábia Saudita

Foram entregues as primeiras dez carteiras de habilitação para mulheres na Arábia Saudita. O país era o único no mundo em que mulheres eram proibidas de dirigir veículos.

Elas poderiam ser multadas ou presas. O fim da proibição foi anunciada em setembro de 2017

O rei Salman tomou a medidas influenciado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério de Cultura e Informação, duas mil mulheres devem entrar com pedido de habilitação na semana que vem.



Fonte: Vírgula UOL