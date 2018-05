Apresentação icônica de Elis Regina na TV é restaurada para campanha

(Foto: reprodução/vídeo)

Que saudade da nossa ‘Pimentinha’ Elis Regina, uma das grandes vozes femininas que o Brasil teve. Saudade também de sua icônica apresentação no programa Fantástico, da Rede Globo, em 1 de agosto de 1976, onde cantou Como Nossos Pais de forma tocante como só ela conseguia.

Para relembrar esse momento marcante para os brasileiros, o Nubank restaurou o vídeo em qualidade HD para a campanha #ONovoSempreVem. O processo todo da restauração levou cerca de 200 horas e a pós-produção passou por várias etapas:

A primeira foi a restauração, onde um profissional de composição e efeitos tratou o vídeo quadro a quadro retocando algumas imperfeições e sujeiras do material original. Em seguida foi utilizado uma ferramenta específica para retirar o ruído da imagem por conta do equipamento de filmagem utilizado na época e por causa da própria ação do tempo. Por último veio a correção de cor que, com um material mais limpo, tratou e equalizou as cores para chegar ao ‘look’ perfeito.

O maior desafio na restauração foi revitalizar e limpar o material sem perder a identidade, informa a assessoria. Nesse caso, muitas vezes foi necessário deixar passar um defeito para não perder, por exemplo, alguma expressão de Elis.

Confira o resultado e se emocione novamente com a maior cantora do Brasil:

Fonte: Vírgula UOL