Apreensões de drogas crescem 327% em estradas do Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nas estradas do estado do Rio de Janeiro mais de 12 toneladas de drogas de janeiro a outubro deste ano, ou seja, 327% a mais do que no mesmo período de 2017. O balanço foi divulgado hoje (8) pela PRF, por meio de nota à imprensa.



O número de presos também aumentou, mas de forma bem menos expressiva (2,6%). Foram 156 presos neste ano, contra 152 em 2017.



Em relação aos produtos encontrados pela PRF, um dos aumentos mais expressivos foi de cocaína. Neste ano, foram apreendidas duas toneladas da droga, uma quantidade 13 vezes maior do que no ano passado (148 quilos).



A quantidade de maconha recolhida foi quase quatro vezes maior, ao passar de 2,8 toneladas nos dez primeiros meses de 2017 para 10,5 toneladas no mesmo período de 2018.



Outros tipos de drogas com aumento na apreensão foram haxixe (11 quilos ou 19 vezes mais), ecstasy (1.033 unidades ou seis vezes mais) e LSD (293 unidades ou 19 vezes mais). Apenas a quantidade de crack diminuiu, de 10 para 9 quilos (-10%).

Segundo a PRF, as apreensões significam um prejuízo milionário para os criminosos de comunidades cariocas que vivem da venda de drogas ilícitas. Para tentar iludir a fiscalização, que se ampliou com a Operação Égide, iniciada em julho de 2017, as quadrilhas utilizam os mais diversos meios, como o recurso a fundos falsos de veículos.



A principal rota utilizada pelos criminosos para traficar drogas é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecentes é de 5 a 15 anos de reclusão.

Fonte: Agência Brasil