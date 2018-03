App reconhece espécies de plantas e animais nas fotos que você tira

PEXELS Fácil descobrir o nome daquela flor que você amor

Passou por uma flor e queria saber o nome? Ama saber nome de animais que encontra por aí? Pois saiba que existe um app que pode matar a sua curiosidade na hora.

O Seek foi criado pela iNaturalist para ajudar que ama explorar a natureza. Você envia uma foto para o app. A imagem, então, é comparada com uma imensa lista de um banco de dados cheio de insetos, plantas, flores, pássaros e todos os animais que você pode imaginar.

Reprodução App se chama Seek

Quando o app encontra uma foto similar – um match! – ele te dá um resumo de informações sobre aquela espécie que você tanto queria descobrir. Legal, né?

Por enquanto, o Seek só está disponível para iOS.

Um fungo cordyceps crescendo em uma aranha

Créditos: Reprodução

Este poço de lava mais parece que está sugando as almas dos condenados para o inferno

Créditos: Reprodução

Esse caranguejo ermitão perdeu a concha e agora usa uma cabeça de boneca

Créditos: Reprodução

Parece uma boneca? É uma colmeia de vespas!

Créditos: Reprodução

Outra colmeia que se juntou a uma esculura de madeira que estava na parede

Créditos: Reprodução

Uma mamãe centopeia protege seus filhotes

Uma mamãe centopeia protege seus filhotes

Créditos: Reprodução

Cymothoa Exigua é um parasita que entra na guelra dos peixes, come sua língua e fica ali como "substituto"

Créditos: Reprodução

O fungo "Dedo do Diabo"

Créditos: Reprodução

São tantas abelhas dentro dessa parede que começou a sair mel da tomada

Créditos: Reprodução

Essa lagarta com cabeça de cobra

Créditos: Reprodução

Essas cobras se separaram com base na cor

Créditos: Reprodução

Formigas lava-pés flutuam nas águas de uma enchente em Houston, Texas

Créditos: Reprodução

Essa rena durante a muda do veludo dos seus chifres.

Créditos: Reprodução

Os dentes desse peixe que parecem humanos

Créditos: Reprodução

A mosca sem asas Penicillidia que se instala na cabeça de morcegos e não saem nunca mais

Créditos: Reprodução

Essa planta carnívora ganhou uma super refeição

Créditos: Reprodução

A boca de uma lampreia

Créditos: Reprodução

Águias também podem caçar bichos maiores, como gansos

Créditos: Reprodução

Uma coruja matou mais de 70 lemingues e cercou seu ninho com seus corpos

Créditos: Reprodução

Espécie do verme da Antártica chamada Eulagisca Gigantean

Créditos: Reprodução

