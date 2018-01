App permite testar melhor design de sobrancelhas para você

Pixabay Aplicativo oferece formatos e cores de sobrancelhas para testar

Design de sobrancelhas está em alta. Quem não tem uma amiga ou conhecida que fez uma sessão de “sobranselfies” e postou no Instagram para mostrar o resultado? As famosas também estão aí para provar como essas linhas sobre os olhos podem mudar completamente a aparência. Certo, Bruna Marquezine? Mas existe sempre o outro lado da história e a quantidade de gente que termina com duas taturanas desconcertadas é alta. Antes de decidir qual é o melhor design para você, agora é possível testar diferentes modelos em um aplicativo para celular.

Melhor tirar a dúvida, do que cair no arrependimento depois que o trabalho já está pronto, certo? Foi pensando nisso que a Benefit Cosmetic criou o aplicativo “brown tool”. A ferramenta permite testar diferentes formatos e cores de sobrancelhas e tirar uma foto para levar ao seu designer de sobrancelha. Se você ainda não estiver preparada para uma mudança definitiva, o aplicativo indica como e quais produtos usar para um efeito temporário.

Transformação das sobrancelhas das famosas

Transformação das sobrancelhas das famosas

Cameron Diaz

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Drew Barrymore

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Gwen Stefani

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Jada Pinkett-Smith

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Jennifer Lawrence

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Julia Roberts

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Kate Winslet

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Kim Kardashian

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Kylie Jenner

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Madonna

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Penelope Cruz

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Rihanna

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Salma Hayek

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Sarah Jessica Parker

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Sienna Miller

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Taylor Swift

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Victoria Beckham

Créditos: Reprodução / Glamour UK

Transformação das sobrancelhas das famosas

Winona Ryder

Créditos: Reprodução / Glamour UK

