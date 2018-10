Aposta da Bahia ganha R$ 2,5 milhões na Mega-Sena

Uma aposta feita em Castro Alves (BA) acertou as seis dezenas do concurso 2.088 da Mega-Sena, realizado hoje (17) em Santa Helena de Goiás (GO). O prêmio é de R$ 2,52 milhões.

As dezenas sorteadas foram 03 – 14 – 24 – 27 – 38 – 56.

A quina teve 56 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ R$ 24,4 mil cada. A quadra teve 3.262 apostas contempladas, cada uma irá receber R$ 600.

O próximo concurso será no sábado (20), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Fonte: Agência Brasil