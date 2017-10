Aposentadoria

A juíza Selma Rosane Arruda, titular da Sétima Vara de Criminal de Cuiabá, vai deixar a magistratura e já pensa em disputar as eleições do próximo ano. A juíza está prestes a aposentar-se do cargo público e antes mesmo disso acontecer já vem sendo convidada por vários partidos. Nos bastidores, comenta-se que a juíza quer repetir o feito do governador Pedro Taques (PSDB) em 2010, quando deixou o cargo de procurador da República para disputar o Senado Federal. Selma também estaria sonhando com o cargo de senadora.