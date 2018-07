Aposentada instala alarme que só crianças podem ouvir e enlouquece família vizinha

Pai de seis filhos entre 5 e 15 anos, o inglês Thomas Weldon vive uma briga que foi parar na polícia com sua vizinha, a aposentada Lesley Cooper. O motivo é que a ex-professora instalou um alarme anti-crianças na divisa entre as duas casas que tem enlouquecido a família.

De acordo com o site Metro, este tipo de alarme é legal e tem um sistema que emite ondas que só são sentidas por pessoas com menos de 25 anos. Thomas diz que seus filhos choram com dores no ouvido por causa do zumbido que escutam e ficam extremamente irritados. O pai afirma que algumas das crianças tiveram que ser internadas para o tratamento destes sintomas.

Ao site local Devon Live, a vizinha diz que tem autorização para usar o alarme e nega que o ligue com frequência. “Eu liguei raras vezes nos últimos três anos quando as crianças estavam atirando objetos na minha propriedade e nunca por mais de cinco minutos”, afirmou. A polícia da cidade de Devon, na Inglaterra, cuida do caso.

O site Daily Mail explica que este alarme é conhecido como “alarme para mosquito” e foi criado em 2005 por Howard Stapleton. Na teoria, ele não deveria causar dor, mas muita irritabilidade fazendo com que as crianças se afastem de certas áreas.

Fonte: Vírgula UOL