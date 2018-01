Aposentada do UFC, Ronda Rousey vai para luta livre: ‘Minha vida agora’

Divulgação/WWE Ronda Rousey

Ronda Rousey, ex-campeã de MMA pelo UFC assinou contrato com a WWE e se tornou estrela da empresa de luta livre. Sua estreia será no Wrestlemania, dia 8 de abril.

“Esta é a minha vida agora. É minha prioridade para os próximos anos. Isso não é um foguinho de palha e nem uma jogada de marketing”, afirmou Ronda ao site da ESPN.

Rousey fez uma aparição surpresa ao final do Royal Rumble, logo após a vitória de Asuka na primeira luta Royal Rumble feminina da história.

A ex-campeã chegou usando o casado de “Rowdy” Roddy Piper por conta da referência do apelido “Rowdy”, como Ronda Rousey era conhecida no UFC. Piper autorizou que ela usasse o casaco.

Fonte: Vírgula UOL