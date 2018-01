Após virar vendedor de cosméticos, ator André Segatti está de volta à TV

Reprodução/Instagram André Segatti

André Segatti foi galã nos anos 90 e fez sucesso em novelas e programas humorísticos, como a Turma do Didi, na TV Globo. Afastado da TV, aos 45 anos, o ator deu um novo rumo à sua vida e virou vendedor de uma empresa de venda direta de cosméticos, a Hinode.

Reprodução/Instagram André Segatti e Eduardo Sterblitch

Segundo o jornal Extra, o ator subiu na posição e acabou se tornando consultor, liderando um time de quatro mil vendedores. E, em um ano e meio de empresa, chegou a faturar cerca de R$ 40 mil por mês com produtos e o recrutamento de novos vendedores. “Num curto período de negócio, faturei mais do que em 20 anos de novelas”, contou na época ao Extra.

Reprodução/Instagram André Segatti e Marcelo Adnet

Porém, para quem pensava que ele tinha se aposentado de vez da TV, se enganou. André está de volta às telinhas e viverá o herói nórdico Thor na nova temporada do Tá No Ar, programa de Marcelo Adnet na TV Globo, que estreia no próximo dia 23.

Dia 23/01 estreia nova temporada de TÁ NO AR! #diversao #redeglobo #amigos #top #talentosos #deusnocomando #sempre #diversaopura #actors

Uma publicação compartilhada por André Segatti (@andresegattioficial) em 7 de Jan, 2018 às 11:36 PST

No Instagram, ele postou vídeos dos bastidores e ainda posou ao lado do elenco, como Eduardo Sterblitch, Renata Gaspar e o próprio Adnet. André Segatti também fará uma participação na novela Deus Salve o Rei, que estreia na próxima terça (9). O último trabalho do ator na TV foi em 2012 na novela Balacobaco, na Record.

Foi demais meu irmão @marceloadnet0, desejo que Deus continue abençoando vc e toda essa equipe maravilhosa de atores, produção e Direção! Palavra de ordem, GRATIDÃO! #diversao #actors #comedia #alegria #top #demais #redeglobo #amigos #talentosos #turma #gratidão #deusnocomando #foidemais #obrigadosenhor #br Uma publicação compartilhada por André Segatti (@andresegattioficial) em 7 de Jan, 2018 às 4:21 PST

