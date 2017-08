Após vídeo, vereador propõe CPI para investigar prefeito de Cuiabá

Para instaurar a CPI, o requerimento precisa do apoio de nove, dos 25 vereadores. Com maioria na Câmara, o prefeito disse que o requerimento é “uma jogada oportunista”. “Faz parte do jogo político”, disparou Pinheiro sem explicar a razão pela qual recebeu dinheiro do ex-governador.

Além de Emanuel Pinheiro, o deputado federal Ezequiel Fonseca (PP), o deputado estadual Domingos Fraga (PSD), a prefeita de Juara, Luciane Bezerra (PSB) e os ex-deputados Jota Barreto (PR) e Alexandre César (PT) aparecem recebendo propina do ex-governador. Nas imagens, o dinheiro era entregue por Sílvio César Corrêa Araújo, ex-chefe de gabinete de Barbosa e braço direito do peemedebista.

Na imagem, o prefeito de Cuiabá encheu os bolsos do paletó do terno que usava com o dinheiro da propina. A quantidade era tão grande que o prefeito deixou cair no chão e rapidamente se abaixou para recolher as notas. Os outros parlamentares, colocaram o “mensalinho” nos bolsos, pastas e bolsas.

Os vídeos foram entregues por Silval à Procuradoria Geral da República como provas do que foi relatado em sua delação premiada. A delação do ex-governador foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

“O vídeo onde aparece o prefeito nos deixa um sentimento de muita tristeza e muita revolta. Os fatos são gravíssimos e as imagens questionam a moral e a ética do prefeito”, comentou o vereador Marcelo Bussiki.