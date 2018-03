Após vencer câncer, rapaz tatua 90% do corpo de cinza, inclusive os olhos

(Foto: reprodução Daily Mail/ Jam Press)

O russo Adam Curlykale, de 32 anos, cobriu 90% do corpo com tatuagem de cor cinza, inclusive os olhos. Os únicos lugares que não tatuou foram as axilas, palmas da mão e solas do pé.

A história de Adam é a seguinte: aos 22 anos foi diagnosticado com câncer no intestino. Após meses de radioterapia, quimioterapia e terapia molecular, ele ficou com um sistema imune muito fraco. Embora tenha se recuperado, em seu corpo apareceram várias marcas de albinismo na pele, o deixando em profunda depressão.

Após passar pelo tratamento de câncer, resolveu se tatuar para cobrir as manchas e não parou mais. No decorrer do tempo, desenhou a letra ‘S’ de Superman no peito e o símbolo do Batman nas costas, que foram posteriormente preenchidos pela cor cinza.

“Eu sempre soube que era diferente do resto da sociedade”, disse ao Daily Mail. “Minha cor favorita sempre foi o cinza. Por isso que a cor da minha pele atual é o grafite”.

(Foto: reprodução Daily Mail/Jam Press)

Atualmente, Adam é tatuador e se tatua para não depender de outros: “Eu faço as minhas próprias tatuagens para não precisar pagar outra pessoa. Lugares onde eu não consigo alcançar, meu melhor amigo me ajuda”. Seu objetivo é conseguir ter 99% do corpo tatuado, informa o site. “Eu tenho uma visão específica para mim. A vida é tão curta que parei de imaginar o que vai acontecer amanhã. A vida está no aqui e no agora”, diz ele.

Confira as mudanças de Adam:

Fonte: Vírgula UOL