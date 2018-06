Após um ano e cinco meses, DF encerra nesta sexta racionamento de água

O Distrito Federal não terá mais racionamento de água a partir de amanhã (15). Segundo o governador Rodrigo Rollemberg, os R$ 519 milhões investidos no setor de abastecimento garantirão o fornecimento de água “por algumas gerações” no DF. O racionamento de água no DF ocorre há um ano e cinco meses.

“As condições neste momento é de muita segurança, a ponto de podermos dar fim ao racionamento de água. Com a finalização das obras de Corumbá [Sistema Produtor de Água Corumbá], que teremos em um ano, resolveremos a situação pelos próximos 20 anos”, disse o governador ao fazer o anúncio do fim do racionamento. “Por isso, digo, com convicção, que não teremos mais racionamento por algumas gerações.”

O volume últil do Reservatório do Descoberto, um dos principais do DF, está em 92,9%, de acordo com medição feita ontem (13). No mesmo dia de 2017, o volume útil era 51,9%. “Vale dizer que esses [quase] 93% registrados atualmente significam mais do que 100% em 2015, devido ao aumento da capacidade”, acrescentou.

De acordo como o governador, os bons resultados são consequência também de “uma nova consciência de consumo na população do DF”, que reduziu seu consumo diário, por habitante, de 189 litros em 2014 para 129 em 2017. Em 2015, o consumo de água por habitante estava em 153 litros, e em 2016, 147 litros por dia.

Diante desse cenário mais positivo, foi autorizado que a Companhia de Águas e Esgoto de Brasília (Caesb) aumente suas captações dos atuais 3,3 mil litros por segundo para 4,3 mil litros, a partir de hoje (14). Além disso, os produtores rurais do DF foram autorizados a aumentar o tempo de captação de água, das 3 horas por dia para 6 horas.

Rollemberg destacou o papel dos produtores rurais, pelo consumo mais inteligente dos recursos hídricos. Só com o manejo de irrigação, foi possível uma economia de 40,8 litros por segundo. Já a irrigação convencional economizou 32,3 litros a cada segundo. Com a revitalização dos canais de irrigação, foi possível obter uma economia de 76,56 litros por segundo.

O governador informou que só com as obras do Subsistema Produtor de Água do Ribeirão Bananal foi possível aumentar em 700 litros por segundo a capacidade do sistema, mesma quantidade do Subsistema Produtor de Água do Lago Norte. Já o de Corumbá agrega mais 1,4 mil litros de água por segundo na primeira fase, número que será aumentado para 2,8 mil ao final do projeto. Segundo Rollemberg, com custo de R$ 27 milhões, esta é a maior obra de abastecimento de todo o país.

Os R$ 519 milhões investidos no setor de abastecimento foram aplicados em sistemas, subsistemas, interligações, religações de canais de irrigação, reservatórios e em programas de redução e controle de perdas.

