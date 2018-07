Após turbinar bíceps, Popeye russo injeta líquido nas panturrilhas

(Fotos: reprodução/ The Sun)

Quem se lembra de Kirill Tereshin, o russo de 21 anos que injetou Synthol, um óleo perigoso nos braços e ganhou o apelido de ‘Popeye Russo‘?

Não satisfeito em ter feito seus bíceps crescerem do tamanho de uma bola de basquete, medindo 60 centímetros cada um, agora Kirill injetou a mesma substância nas panturrilhas com o intuito de ficar com as pernas turbinadas, informa o The Sun.

“Farei as minhas as minhas pernas finas ficarem parecidas com os meus braços. Minha arma nuclear ficará ainda mais poderosa”, disse ele nas redes sociais.

Confira o resultado:

(Fotos: reprodução/ The Sun)

(Fotos: reprodução/ The Sun)

Fonte: Vírgula UOL