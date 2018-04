Após término, ex-de Viviane Araújo tem esperanças em reatar o namoro

(Foto: reprodução/ Instagram) Klaus Barros e Viviane Araújo

O namoro de dois meses de Viviane Araújo e Klaus Barros chegou ao fim. Mas, tem uma parte do ex-casal que ainda quer continuar e não aceitar o término. Pelo Instagram, Klaus demonstrou que tem esperanças em reatar o romance com a atriz.

Em um post publicado nesta sexta, 27, Klaus respondeu ao comentário de um diretor de um parque aquático dizendo que pretende voltar ao estabelecimento com a sua ‘princesa’, que é como o engenheiro chamava Viviane.

“Esse dia foi incrível! Você e toda a equipe! Sem palavras! Espero voltar em breve com minha princesa!”, escreveu o ex-namorado no post.

Confira:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Fonte: Vírgula UOL