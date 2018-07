Após término com G-Eazy, Halsey chora ao cantar ‘Sorry’ em show nos Estados Unidos

Halsey e G-Eazy

Halsey anunciou recentemente o final do namoro com G-Eazy, após cerca de um ano de relacionamento. E, aparentemente, as coisas estão bem difíceis para a cantora.

Durante um show no Common Ground Music Festival, nos Estados Unidos, ela chorou ao cantar Sorry, que fala justamente sobre o final de um relacionamento.

Há boatos circulando pela imprensa norte-americana de que o romance teria acabado por uma traição do rapper G-Eazy.

Last night, @halsey broke down in tears while performing her song “Sorry.” pic.twitter.com/qbc9m6WQ54

— Pop Crave (@PopCraveNet) 7 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL