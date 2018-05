Após ter casa invadida em São Paulo, Bruna Lombardi se pronuncia: “Bens materiais não tem valor”

Riccelli, Bruna Lombardi e o filho, Kim

Bruna Lombardi usou seu canal no Youtube para falar sobre a invasão que sofreu em sua casa, na manhã de quarta-feira (23), no Morumbi, em São Paulo.

“Aqui em casa eles só levaram bens materiais, graças a Deus ninguém sofreu nenhum tipo de violência. Em um momento como esse, temos a prova que os bens materiais não têm valor, perto do que realmente importa na vida da gente”, contou ao lado do marido, Carlos Alberto Riccelli, e do filho, Kim Riccelli.

“Você ter a sensação de não estar seguro na sua própria casa é um susto”, desabafou Kim, dizendo que a casa foi invadida por alguns homens.

A invasão foi flagrada em vídeo por um vizinho do casal, que chamou a polícia.

Fonte: Vírgula UOL