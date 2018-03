Após sucesso no Lollapalooza, Eddie Vedder faz 3 shows solos esgotados em SP

(Foto: Marta Ayora) Pearl Jam no Lollapalooza

Depois de fazer um showzão com o Pearl Jam no Lollapalooza Brasil no último fim de semana, Eddie Vedder volta aos palcos de São Paulo para três shows solos nesta quarta, 28, quinta, 29, e sexta, 30, no Citibank Hall. Porém, os ingressos para todas as apresentações estão esgotados.

Nos shows, Vedder tocará músicas de seus discos solos: Into The Wild (trilha sonora do filme Na Natureza Selvagem), de 2007, e Ukelele Songs, de 2011.

Eddie Vedder

28, 29 e 30 de março em São Paulo.

Créditos: reprodução

Gorillaz

30 de março em São Paulo.

Créditos: reprodução

Radiohead

20 de abril no Rio de Janeiro, e 22 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Saxon

3 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Jason Derulo

8 de maio em São Paulo, e 10 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL