Após ser desafiada, mulher perde 140 quilos sem fazer cirurgia

(Foto: reprodução Instagram @fatgirlfedup)

Leia maisGrávida faz ensaio corajoso com cobra e 12 mil abelhas no corpoPríncipe Harry quebra protocolo e arruma cabelo de Meghan Markle …

Em 2016, a norte-americana Lexi Reed pesava 216 quilos e era uma comedora compulsiva de fast food e refrigerantes. Foi então que, no réveillon daquele ano uma amiga a desafiou a ficar um mês sem comer doces ou comidas gordurosas e tudo mudou.

Para a surpresa da amiga e de todos a sua volta, Lexi não ficou apenas um mês sem comer esses alimentos, mas passou dois anos sem ingeri-los. Ela também fez uma dieta rígida acompanhada de exercícios em acadêmia e perdeu 140 quilos. Sem precisar se submeter a cirurgia de redução de estômago.

“Eu consumia cerca de 7 mil calorias diariamente e o meu dia girava em torno de comida”, conta Lexi ao Daily Star. Hoje, pesando 76 quilos, ela diz: “Percebi que ginástica era melhor terapia do que comer”, e celebra: “Agora eu como para viver e não vivo para comer”.

Lexi registrou toda a mudança em seu Instagram (@fatgirlfedup), que possui mais de 900 mil seguidores. Agora seu desafio é retirar a pele que sobrou.

Confira:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Créditos: reprodução Instagram @fatgirlfedup

Mais galerias

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Tatuagens complexas do livro TTT Tattoo

Bispo assedia Ariana Grande em funeral de Aretha Franklin

Mais galerias

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Tatuagens complexas do livro TTT Tattoo

Bispo assedia Ariana Grande em funeral de Aretha Franklin

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292731’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL