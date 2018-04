Após ser apalpada, repórter dá “microfonadas” em torcedor durante transmissão ao vivo

Jornalista foi assediada durante transmissão ao vivo

A repórter Fernanda Mora, do Fox Sports do México, foi assediada enquanto cobria o título do Chivas pela Concacaf na última quarta-feira (25).

Enquanto fazia uma transmissão ao vivo, a repórter foi apalpada por um homem e deu “microfonadas” nele, antes de interromper a transmissão.

Jornalista reagiu ao assédio com “microfonadas”

No Twitter, Fernanda falou sobre o assunto, após ter sua atitude condenada por usuários. “Eu vou te contar o que me aconteceu, para você não dizer coisas estúpidas. Eles me apalparam várias vezes enquanto eu estava no vídeo”, afirmou.

Fernanda recebeu apoio do movimento #DeixaElaTrabalhar, movimento de jornalistas brasileiras contra assédios às mulheres na profissão.

Una vergüenza el tipo, la reportera sólo está haciendo su trabajo. Mis respetos para todos los periodistas hombres y mujeres que sufren por muchas injusticias y abusos y siguen al pie del cañón. No más abusos!! @marifermora90 pic.twitter.com/pL6I9JA9Dd

— Daniel R. Montenegro (@danymontenegro) 26 de abril de 2018

