Após separação de Justin Theroux, Jennifer Aniston está ficando com outro ator

Parece que uma nova possibilidade de amor surgiu na vida de Jennifer Aniston!

De acordo com a revista Woman’s Day, a atriz está saindo com Jake Gyllenhaal. Os dois foram vistos juntos em Nova York, com um super clima de romance no ar. Uma fonte da publicação disse que um jantar dos dois terminou com um “beijo romântico” e que depois os dois foram juntos para o apartamento de Jake. Eles se conheceram em 2002, quando trabalharam juntos no filme The Good Girl.

Jennifer se separou de Justin Theroux em fevereiro, após dois anos de casamento e um relacionamento que datava desde 2011.



Fonte: Vírgula UOL