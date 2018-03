Após separação, Cauã Reymond volta a seguir Mariana Goldfarb no Instagram

Reprodução / Instagram

Leia maisLollapalooza 2018: público vê melhora em filas, mas sofre sem …Rincon lança música para Copa 2018 com Karol Conka e Rael

Parece que o climão entre Mariana Goldfarb e Cauã Reymond não existe mais. Após se separarem em janeiro de 2018, o casal voltou a se seguir no Instagram. Eles haviam parado de se seguir na rede social ao terminarem.

Reprodução/Instagram Voltou a seguir Mariana Goldfarb

Os dois já estavam juntos há dois anos quando decidiram se separar. O casal até dividia o apartamento triplex de Cauã Reymond em Joatinga, no Rio de Janeiro. Será que vem reconciliação por aí?

Casais que voltaram com tudo após a separação

1 de 9

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Neymar e Marquezine

Rolou de tudo um pouco na vida desses dois. O lancinho entre Neymar e Marquezine começou em 2013, com direito a namoro à distância. É claro que não deu certo, né? Eles ficaram um tempinho separados em 2014 e voltaram, oficialmente, no ano passado. Ufa!

Créditos: reprodução/instagram

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

Juntos desde 2010, Gio e Bruno passaram por uma crise em 2012, quando surgiram rumores de que o ator mantinha um relacionamento com uma modelo. As coisas se ajeitaram e hoje eles são pais da linda Titi!

Créditos: reprodução/instagram

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley e Liam são a prova de que um tempinho faz MUITO bem. Eles terminaram o noivado em 2013 e Miley mudou radicalmente de estilo e comportamento. Agora, eles se ajeitaram e estão completamente apaixonados.

Créditos: reprodução/instagram

Jessica Biel e Justin Timberlake

Os papais Jessica Biel e Justin Timberlake também fizeram uma pausa no relacionamento, lá em 2011, depois de quatro anos juntos. Eles reataram e hoje são pais do fofíssimo Silas.

Créditos: reprodução/instagram

Kate Middleton e príncipe William

Sabia que a realeza também dá um tempo? Kate e William se separaram em 2007, mas garantem que o término durou pouco. Hoje tá tudo bem!

Créditos: reprodução/instagram

Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby estavam juntos há 5 anos, quando, em 2016, anunciaram planos de divórcio. Durou apenas três meses e eles voltaram com tudo, ainda bem!

Créditos: reprodução/instagram

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Taís e Lázaro resolveram dar um tempinho lá em 2008. A separação durou sete meses e hoje eles são o casal mais maravilhoso da televisão brasileira. Rei e rainha!

Créditos: reprodução/instagram

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos há 15 anos, mais ou menos, mas nem sempre foi fácil assim. Eles se separaram algumas vezes até “entrar nos eixos”.

Créditos: reprodução/instagram

Sharon e Ozzy Osbourne

Sharon pediu as contas após descobrir rumopres de infidelidade no casamento com Ozzy Osbourne. Em entrevista à uma TV americana, Sharon disse que finalmente perdoou o astro do rock. “Eles está na minha vida há mais de 30 anos. Como vou viver sem ele?”

Créditos: reprodução/instagram

Mais galerias

Famosos

As apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990

Famosos

Maior fã! Moça tem selfie com mais de 500 celebs

Famosos

Antes e depois de youtubers famosos

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL