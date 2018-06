Após rumores de separação, Maria Ribeiro posta foto com a filha de Fábio Assunção

Maria Ribeiro e Ella

Nas últimas semanas, surgiram rumores de que Maria Ribeiro e Fábio Assunção teriam se separado, após assumirem a relação para o público em maio deste ano.

Porém, no último domingo (10), Maria postou uma foto ao lado de Ella Felipa, de 7 anos, fila do ator com a ex, Karina Tavares.

Maria Ribeiro e Fábio Assunção

“A mais nova e linda instagramista girafinha do pedaço: Ella Felipa Assunção”, escreveu a escritora, apresentando a conta no Instagram da pequena.

A foto postada por Maria Ribeiro já tinha sido compartilhada por ela no último dia 21 de maio.

Fonte: Vírgula UOL