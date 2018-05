Após quase 30 anos, Guns N’ Roses lança clipe de ‘It’s So Easy’

(Foto: reprodução) Guns N’ Roses

O Guns N’ Roses quitou uma dívida com os fãs ao lançar nesta semana o clipe de It’s So Easy, música do álbum Apettitte for Destruction, de 1987. O hit, que sempre esteve presente nos shows da banda, até hoje não tinha ganhado nenhum registro oficial em vídeo.

O clipe faz parte do novo lançamento do grupo, o tão aguardada box de luxo Appetite For Destruction Locked And Loaded, que celebra os 30 anos do álbum clássico.

Gravado ao vivo em 1989, no famoso clube Cathouse, em Beverly Hills, Los Angeles, It’s So Easy nunca foi finalizado e foi mantido na gaveta, inédito aos olhos dos fãs. As imagens foram descobertas recentemente e incluídas no box, completamente remasterizadas do filme de 16mm para a tecnologia 4K HD, mantendo o conceito original e incluindo cenas ao vivo, atingindo o resultado que a banda gostaria de ter na época.

Appetite For Destruction foi lançado em 21 de julho de 1987 e se mantém até hoje como a melhor estreia de um álbum nos Estados Unidos, com mais de 30 milhões de cópias vendidas ao redor do planeta.

Assista, finalmente, ao clipe de It’s So Easy:

As mudanças de Axl Rose ano a ano:

Mostrar legenda

Ocultar legenda

1985 – Axl era assim

Créditos: reprodução

1988 – Como o conhecemos <3

Créditos: reprodução

1990 – O sex symbol dos anos noventa

Créditos: reprodução

1991 – Fazendo a alegria dos brasileiros no Rock In Rio

Créditos: reprodução

1991 – Sem camisa e com o short 'clássico'

Créditos: reprodução

1991 – Isso que é estilo

Créditos: reprodução

1994 – Ostentando uma barba ruiva

Créditos: reprodução

1997 – Daí reapareceu com dread locks

Créditos: reprodução

1997 – Mesmo assim ainda um gato

Créditos: reprodução

2001 – Então, se apresentou no Rock In Rio e causou espanto na geral

Créditos: reprodução

2010 – Assumiu um bigode a lá Hulk Hogan

Créditos: reprodução

2011- Mas com visual rock n' roll ainda

Créditos: reprodução

2010 – E umas correntes estilo cafetão

Créditos: reprodução

2011 – Assumindo o visual 'Hulk Hogan' de vez

Créditos: reprodução

2011 – Essa é inesquecível

Créditos: reprodução

2011 – Foto clássica

Créditos: reprodução

2011 – Depois do show

Créditos: reprodução

2015 – Com um aspecto mais 'clean'

Créditos: reprodução

2015 – cantando com o AC/DC

Créditos: reprodução

2015 – novamente com o AC/DC

Créditos: reprodução

2016 – Chegando à América do Sul com o Guns N' Roses em 2016

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL