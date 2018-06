Após protesto, motoristas de vans se reunirão com prefeitura do Rio

Os motoristas de transporte alternativo que operam no município do Rio de Janeiro, depois de realizarem uma paralisação na manhã de hoje (19), conseguiram uma reunião com a Secretaria Municipal da Transportes. O encontro será no dia 28, às 14h.

A pauta de reivindicação da categoria envolve cerca de 15 itens. A principal cobrança é pela conclusão de um processo de licitação que teve início em agosto de 2016, no qual seriam emitidas 967 novas permissões e formado um quadro de reservas com 828 motoristas.

Hoje, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública na Comissão de Transportes. O evento serviu de estímulo para a paralisação que começou a partir da 0h. Houve mobilização saindo de diversos bairros do Rio de Janeiro e centenas de vans foram estacionadas em locais próximos à Cinelândia, no centro da cidade. As galerias da Câmara ficaram lotadas para o acompanhamento da audiência.

A categoria alega ainda que diversas linhas licitadas não dão retorno aos permissionários e também não atendem às reivindicações dos usuários. Eles querem uma reorganização dos itinerários, para garantir a rentabilidade e o atendimento à população. De acordo com o Movimento de Defesa do Transporte Alternativo no município (MDTA), 90% do sistema têm linhas operando de forma deficitária.

Outra reivindicação é o cancelamento das multas aplicadas por operação fora de rotas previamente definidas.

Em nota encaminhada mais cedo à Agência Brasil, a Secretaria Municipal de Transportes disse que, nos últimos dois meses, cerca de 20 encontros foram realizados com a categoria. O órgão também informou que o grupo de trabalho que trata do assunto deve apresentar um plano de ação nos próximos dias.

Fonte: Agência Brasil