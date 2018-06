Após prisão, modelo causa nova polêmica ao posar nua em tribo na Etiópia

A modelo belga Marisa Papen é adepta do naturismo e, entre uma de suas aparições públicas, ela foi presa no Egito. Uma sessão de fotos com templos sagrados da região ao fundo e a modelo nua foi considerada ofensiva pelas autoridades egípcias.

Depois da polêmica, Marisa embarcou para a África e, na Etiópia, fotografou também sem roupa um ensaio ao lado de pessoas de uma das tribos da região. Segundo o site inglês Metro, as imagens foram feitas pelo fotógrafo australiano Jesse Walker.

Nua pelo mundo

Modelo belga Marisa Papen posa nua em tribo, na Etiópia

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL