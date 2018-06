Coxinhas do Canarinho Pistola e Neymar

Leia mais’Sou lindo’! Cristiano Ronaldo e seu filho já são o melhor meme …

Uma coxinha em formato de Canarinho Pistola era o que faltava para a torcida pelo hexacampeonato ganhar novos ares de bizarrice.

A “obra prima” é de autoria de Shirley Candido, de Governador Valadares, Minas Gerais. “Coxinha oficial da Copa grita gol enquanto espuma revolta pela realidade do seu país”, escreveu ela na legenda do Instagram.

Ela ressaltou também que o recheio é de frango com “catupirÓDIO”.

Esta não é a primeira vez que a mineira viraliza suas criações insanas envolvendo coxinhas Em março, ela havia chamado atenção com o Neyxinha, uma coxinha em homenagem ao Neymar.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Canarinho Pistola

Neymar

Após Neymar, brasileira cria coxinha do Canarinho Pistola

Créditos: Reprdução/Instagram

Canarinho Pistola

Neymar

Após Neymar, brasileira cria coxinha do Canarinho Pistola

Créditos: Reprdução/Instagram

Mais galerias

Cachorro mais feio do mundo

Mais de 80 chihuahuas são encontrados em casa abandonada

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

Mais galerias

Cachorro mais feio do mundo

Mais de 80 chihuahuas são encontrados em casa abandonada

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284532’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL