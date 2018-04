Após maus-tratos, cão com anomalia facial é adotado e ganha até conta no Instagram

O labrador Beaux Tox nasceu com uma deformidade facial

Uma história para aquecer qualquer coração de gelo! O labrador Beaux Tox nasceu com uma deformidade facial – que não afeta a sua inteligência -, causada pela falta de espaço para o seu desenvolvimento durante a gestação. A mãe do cachorro teve mais seis filhotes, criados para serem vendidos.

Por causa da deformidade, ele foi maltratado. Como não foi comprado por ninguém, foi doado para um dono que mantinha Beaux no quintal, sem abrigo e muitas vezes sem comida. Segundo o homem, os gatos não se deram bem com o cão. Assim, ele emagreceu, ficou doente. Chegou a ser levado para abrigos, mas sempre voltava para o quintal do antigo dono.

Tudo mundo com a chegada de Jamie na história. Ele conheceu o caso ao ver uma foto no Facebook e mudou a vida do cão. “Queria que ele tivesse estabilidade e um lugar que ele soubesse que era sua casa. Foi por isso que eu o adotei diretamente com o dono. Ele já tinha se recuperado e eu só queria que ele fosse um cachorro”, afirmou ao The Dodo.

Beaux perdeu a audição do ouvido esquerdo e não enxerga com o olho direito. Mas hoje é feliz e tem até irmãs: Riley, uma golden de 13 anos. Para acompanhar as peripécias dos dois é só seguir @beauxtoxthedog no Instagram.

Beaux Tox

O labrador Beaux Tox nasceu com uma deformidade facial – que não afeta a sua inteligência -, causada pela falta de espaço para o seu desenvolvimento durante a gestação. Ele acabou sendo adotado, após ter uma vida difícil. Agora, é só alegria e tem até Instagram!

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL