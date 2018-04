Após hiato, Cordel do Fogo Encantado volta com álbum novo: ‘É como continuar um sonho’

(Foto: Tiago Calazans) Cordel do Fogo Encantado

Oito anos foi o tempo que levou para o Cordel do Fogo Encantado, um dos grupos mais criativos e folclóricos da década de 2000, se reunir novamente. “Retomar esse projeto é como continuar um sonho. Reativar uma força que sempre acende quando estamos juntos”, diz o vocalista Lirinha em exclusiva ao Virgula sobre a banda estar novamente na ativa.

Durante o hiato, os cinco integrantes se reuniram para organizar material histórico e foi aí que pintou a vontade de voltar a tocar juntos. “Nas reuniões sobre a nossa discografia e outras memórias que estavam dispersas para disponibilizarmos nas plataformas de streaming, reativamos um contato contínuo e surgiu a ideia de não só voltar com esse material do passado, mas também de passar uma nova mensagem”, conta Lirinha. “Ou seja, se fazer presente nesse momento que atravessamos, com uma nova música e poesia”.

Assim nasceu Viagem ao Coração do Sol, quarto álbum de inéditas do Cordel, lançado na última sexta, 6. “Essa é a nova história do Fogo Encantado que criamos através da música e da poesia. Uma fantasia onde os integrantes que compõem a banda saem do fundo da terra em direção ao coração solar, que é onde mora a Filha do Vento, conhecida também pelo nome: Liberdade”, explica o vocalista sobre o trabalho, e complementa: “Nessa trajetória cruzamos com vários outros personagens que estão representados por cada canção do álbum”.

Capa de Viagem ao Coração do Sol

A produção ficou ao cargo de Fernando Catatau, guitarrista, vocalista e cabeça ativa da banda Cidadão Instigado. “Ele foi o responsável pela tradução dos nossos desejos musicais para a linguagem da produção técnica. Catatau é muito talentoso, concentrado e de uma enorme sabedoria musical. Esse disco tem muito da sua presença, além de algumas participações discretas, mas muito marcantes”, adianta Lirinha.

Das músicas que compõe Viagem ao Coração do Sol, o cantor cita Raiar como uma das preferidas: “O refrão dela diz: ‘Chegou a hora de raiar, a bela hora de raiar, a hora certa de raiar’. A luz do florescimento rege esse novo disco. E na questão estética, o arranjo dela representa a música inventiva que decidimos seguir. Um ritmo de difícil categorização e uma sonoridade provocada por uma formação instrumental nada convencional”.

Além do retorno tão aguardado, e de presentear os fãs com o novo disco, Lirinha, Clayton Barros, Emerson Calado, Nego Henrique e Rafa Almeida não veem a hora de encontrar o público para apresentar as novas músicas. O grupo já tem vários shows agendados em capitais brasileiras (confira as datas aqui).

Porém, Lirinha sabe que o agora é um novo tempo, bem diferente da década passada. “O mundo mudou bastante, através das redes sociais e a comunicação coletiva. Mudaram as formas de divulgação das músicas e a relação com o público no dia a dia. Mas, também estamos diferentes com todas as experiências vividas por cada integrante nesse período de pausa”, finaliza ele, mostrando estar preparado para o novo momento.

Vida longa ao Cordel. Ao novo, ao antigo e ao de sempre.

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Tiago Calazans

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Tiago Calazans

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Reprodução/Facebook

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Divulgação

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Tiago Calazans

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Tiago Calazans

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Reprodução/Facebook

Cordel do Fogo Encantado

Créditos: Divulgação

