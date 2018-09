Após ganhar o Emmy, Peter Dinklage diz que ficou triste com fim de ‘Game of Thrones’

Peter Dinklage

Peter Dinklage levou o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante na última segunda-feira (17), por seu papel como Tyrion Lannister em Game of Thrones. Em entrevista após a vitória, o ator falou sobre a tristeza com o fim das gravações da série e a dificuldade de dar adeus ao personagem.

“Tenho certeza que você já ouviu isso de outros atores antes, mas no meu caso eu estava longe de casa. Moro em Nova York e nós gravamos na Europa. Por muitas vezes, tive que ficar por lá e não podia voltar para casa nos fins de semana. E realmente criei raízes profundas com a comunidade irlandesa e alguns outros países próximos onde gravamos. Foi difícil dizer adeus, realmente, porque eu não estava apenas me despedindo da série, mas de toda uma vida”, afirmou.

Peter ainda disse que, no começo, teve receio de aceitar o papel. “Infelizmente, antes deste personagem, muitas pessoas do meu tamanho não tinham sido interessantes o suficiente para que eu me interessasse em interpretá-las. Tinha feito isso uma ou duas vezes antes, mas não me pegou”, contou.

A última temporada de Game of Thrones deve estrear em 2019.

Fonte: Vírgula UOL