Após ganhar figurinhas só de Neymar, Bruna Marquezine está trocando algumas autografadas

Bruna Marquezine foi trollada pela Panini e recebeu um álbum da Copa do Mundo 2018 lotado de figurinhas do Neymar Jr.

“Quando vale cada uma assinada?”, questiona Bruna para Neymar em um vídeo. “30! Ela está me usando aqui, gente”, afirmou no vídeo. “Eu vou completar esse álbum”, comemora.

Alguém aí gostaria de ter uma figurinha do Neymar Jr. autografada no álbum?

Fonte: Vírgula UOL