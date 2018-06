Após extorsão, ex-BBB Fani Pacheco registra BO para ter perfil de Instagram de volta

Fani Pacheco

Fani Pacheco teve sua conta hackeada e tem usado uma outra conta para fazer um apelo ao Instagram para que tenha sua conta oficial de volta.

O hacker, que segundo Fani chama @keremback2, até chegou a pedir mil dólares para que Fani tivesse sua conta de volta.

Agora, Fani Pacheco registrou um boletim de ocorrência em Jacarepagua, no Rio de Janeiro.

A modelo, que é estudante de Medicina, já afirmou que terá um enorme prejuízo financeiro e depende do dinheiro que ganha com a rede social para pagar a faculdade, que é particular.

Uma publicação compartilhada por Fani PROVISÓRIO (@faniprovisorio) em 16 de Jun, 2018 às 12:50 PDT

Fonte: Vírgula UOL