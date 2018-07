Após derrota do Brasil, ator de ‘Harry Potter’ volta a provocar seleção e brasileiros

Matthew Lewis

Matthew Lewis, que viveu Neville Longbottom na franquia Harry Potter, voltou a fazer uma provocação aos brasileiros e à seleção brasileira, após a derrota do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, perdendo de 2 a 1 para a Bélgica.

‘Eu acho que vou tomar uma caipirinha hoje”, escreveu o ator britânico no Twitter, recebendo instantaneamente centenas de respostas dos seguidores brasileiros. Vale lembrar que Matthew já tinha chamado Neymar Jr. de patético anteriormente e despertado a ira dos brazucas.

I think I’ll have a Caipirinha today.

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 6 de julho de 2018

Confira algumas delas aqui:

Do you want some for you? We have five, you can choose one for England. pic.twitter.com/xQ6i6yBGdB

— doda só entra quem é penta (@shawoltbs) 6 de julho de 2018

EU QUERO A VAIA DELE NA MINHA MESA

— Tioupim// The great Seungri (@X_MagicalQueen) 6 de julho de 2018

BELLATRIX TORTUROU FOI POUCO

— Tioupim// The great Seungri (@X_MagicalQueen) 6 de julho de 2018

Tadinha da poc toda se achando a rainha do deboche, viu nem metade do que os br podem fazer pic.twitter.com/BdtovqHED3

— Lara (@Mcabeyoslay) 6 de julho de 2018

bruxo chacota da grifinoria

ninguem nem lembrava dele ate começar a falar merda, poc burro

— giugiubs (@alcantaragiu) 7 de julho de 2018

Chapéu seletor escolheu errado, era pra casa do caralho

— Viviss (@Vivisbblyr) 7 de julho de 2018

#MatthewsLewisIsPathetic pic.twitter.com/L6eroYznUh

— letícia (@MoutinhoLeticia) 7 de julho de 2018

If you want a glass for your caipirinha, we have FIVE

#MatthewsLewisIsPathetic pic.twitter.com/Lpm5TX5JId

— PentaBrasileiro (@No1UThinkUKnow) 7 de julho de 2018

hmm escolha dificil

mas ja tenho a decisao …

PATETICCUS!!! #MatthewsLewisIsPathetic pic.twitter.com/xgdFbTH6WI

— fabin (@eupaxu) 7 de julho de 2018

INFORMAÇÃO: Agora eu sei o que vc tinha esquecido nessa cena com o Lembrol

A VERGONHA NA CARA de vir debochar de uma seleção pentacampeã #MatthewLewisispathetic pic.twitter.com/eekov11zAJ

— canny lass (@mrsocinemodid) 7 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL