Após demissão no SBT, Moacyr Franco volta para Globo

Moacyr Franco voltará para os estúdios da Globo. Demitido do SBT em novembro, o cantor humorista participará da série Ilha de Ferro, ao lado de Cauã Reymond, Sophie Charlotte e Klebber Toledo.

Franco foi dispensado por Silvio Santos, por corte de gastos, ele trabalhou na Globo entre 1971 e 1977, onde apresentou diferentes programas de variedades, como o Moacyr Franco Show e o Moacyr TV.

Após uma passagem pela Bandeirantes, ele entrou para o SBT e atuou no A Praça É Nossa por quase dez anos.









