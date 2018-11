Após comentário preconceituoso, Fernanda Gentil arrasa na resposta

Fernanda Gentil

Fernanda Gentil respondeu um comentário preconceituoso com muita elegância no Instagram.

“Por que algumas lésbicas são femininas e outras masculinas?”, afirmou. A apresentadora, que namora Priscila Montadon, não deixou passar. “Por que algumas pessoas são altas e outras baixas?”, rebateu.

Aindas nos comentários da foto em que mostra o look do Brazil Foundation, Fernanda flertou com Priscila. “Oi, quer tc?”, brincou a jornalista. “Oi, quero casar. Opa, pera”, escreveu Fernanda em seguida.

Fonte: Vírgula UOL