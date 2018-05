Após arremessar celular de fã, Ferrugem pede desculpas

Depois de aprontar um barraco no fim de um show em Campinas, Ferrugem se pronunciou e pediu desculpas pelo acontecido. Em depoimento gravado pelo Fofocalizando, o cantor disse que “infelizmente, estava todo mundo acalorado no momento”. Ele disse que perdeu a cabeça por causa de pessoas que estavam xingando a ele e a sua equipe.

Leia maisExaltado, Ferrugem se irrita com fãs e joga celular de jovem …

Ferrugem pediu desculpas especialmente a Joyce Prado, fã que gravou o momento. O músico contou que ele e sua equipe já entraram em contato com ela e que vão lhe dar outro aparelho, depois de ele ter agarrado o celular dela e arremessado. Assista ao vídeo do pronunciamento de Ferrugem:

Joyce Prado também se manifestou, mas no Facebook. A mulher confirmou que recebeu o pedido de desculpas por parte do artista e de sua equipe:



Fonte: Vírgula UOL