Após acidente em Fiji, surfista Caio Vaz rompe músculo da coxa e fratura ombro

Caio Vaz, surfista profissional e namorado da atriz Isabella Santoni, se machucou feio no final de semana. Ele surfou o swell épico que atingiu o arquipélago de Fiji e teve a pior vaca da carreira.

“Feliz de estar vivo e ter surfado talvez o maior Cloudbreak da história! Depois de 42 horas viajando, chegamos em Fiji no dia do swell, o mar estava enorme e difícil, com muita correnteza e vento. Dropei uma primeira onda intermediária e depois vi o @felipecesarano e o @silveiraslayer69 dropando umas bombas, fiquei instigado para ir lá e dropar uma também!”, escreveu ao postar uma sequência de fotos do momento em que caiu da prancha.

Surfista rompeu o músculo da coxa

“Bom, dropei essa, por um mili segundo parecia que ia dar certo e, de repente, tomei a pior vaca da minha vida… e pra completar, quando levantei do caldo, tomei a maior onda do dia na cabeça… Amarradão de estar vivo!”, completou.

No final de domingo, ele explicou que terá que passar por uma cirurgia. “Queria agradecer a todos que mandaram mensagens de apoio! Hoje fui ao Doutor Michael Simoni (@michaelsimoni) e o resultado daquela vaca em Fiji foi a ruptura completa do músculo posterior da minha coxa esquerda. Ele foi parar 8 cm da onde deveria estar preso. De quebra, ainda tive uma fratura leve no ombro esquerdo”, disse.

“Semana que vem estou operando! Um tempo de cadeira de rodas, MUITA FISIOTERAPIA e logo logo estou de volta com mais foco e força! Obrigado pelas energias positivas galera!!”, afirmou ainda.

Isabella Santoni comentou o momento do namorado e ainda fez um pedido. “Mozão está de carro novo. Alguém avisa para ele que já deu de emoção esse ano? #semmanobras”, escreveu.

