Após abalo, prédio no centro do Rio é esvaziado

Um prédio na Avenida Rio Branco, no centro financeiro do Rio de Janeiro, sofreu um abalo e foi esvaziado às pressas, assustando centenas de trabalhadores que ocupam salas no edifício.

Depois de uma vistoria minuciosa nos andares, o Corpo de Bombeiros informou que houve um problema no ar condicionado central e que o abalo não afetou a estrutura do prédio. A equipe dos bombeiros já retornou ao quartel e às pessoas que trabalham nos escritórios do prédio foram liberados para subir aos andares.

A manutenção do próprio condomínio ficará responsável para cuidar do reparo no ar condicionado central. O Corpo de Bombeiros informou que vistorias de questões estruturais cabem à Defesa Civil do município.

Fonte: Agência Brasil