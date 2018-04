Após 21 mortes em presídio, Jungmann oferece Força Nacional ao governo do Pará

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, divulgou nota oficial na noite desta quarta-feira (11) para informar que, em conversa telefônica com o governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), colocou a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança à disposição do estado após uma tentativa de fuga em massa em uma das unidades do maior complexo prisional do estado, o Santa Izabel, ocorrido ontem (10), e que resultou em 21 mortos e pelo menos quatro feridos.



Complexo Penitenciário de Santa Izabel.Thiago Gomes/Ascom Susipe/direitos reservados

Um dia antes da tentativa invasão ao presídio, houve uma sequência de 11 assassinatos em diferentes bairros da capital paraense, que podem estar relacionados ao homicídio de policiais militares ocorrido também dias antes. O governo estadual ainda não se pronunciou sobre a oferta do ministro Jungmann.

Na manhã de hoje, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que, do total de 21 mortos confirmados na tentativa de fuga do Complexo Prisional Santa Izabel, 13 já foram reconhecidos, de acordo com o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, incluindo dez detentos, dois homens que fariam parte do bando que tentou invadir o complexo para resgatar os presos, e o agente prisional Guardiano Santana, de 57 anos.

Todos os 13 corpos reconhecidos já foram liberados pelo Instituto Médico-Legal (IML) do estado. Oito corpos ainda aguardam reconhecimento de parentes. Os quatro agentes prisionais feridos na troca de tiros permanecem em observação médica, mas não correm risco.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) também informou que a recontagem de detentos no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), unidade onde ocorreu a tentativa de fuga, ainda não foi finalizada. Até o momento, no entanto, nenhuma fuga foi confirmada.

Na tentativa de fuga, 13 presos sofreram ferimentos e quatro deles ainda estão internados na Unidade de Pronto-Atendimento de Castanhal e no Hospital Metropolitano de Ananindeua, ambos na Grande Belém. O estado de saúde deles é considerado estável, segundo informações da Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Susipe.

Resgate

Segundo informações oficiais, um grupo externo fortemente armado invadiu o Complexo Prisional Santa Izabel, na tarde de ontem, e usou explosivos em um dos muros do pavilhão C, para facilitar a fuga dos detentos. Do lado de dentro, parte dos presos também estaria portando armas. Houve intensa troca de tiros entre o grupo armado, os presos e o Batalhão Penitenciário.

Ao fim da operação, as autoridades confirmaram a apreensão de pelo menos quatro fuzis, três pistolas, dois revólveres, duas espingardas calibre 12 e uma metralhadora 9 milímetros.

A unidade onde ocorreu a tentativa de fuga nesta terça-feira, o CRPP III, está superlotada. Segundo a Susipe, estão presos no local um total de 605 detentos, mas a capacidade é de 432 internos. O complexo penitenciário de Santa Izabel tem, ao todo, nove unidades e abriga cerca de 6 mil presos. A situação nas outras unidades está normalizada, garantiu o governo estadual.

