Após 1ª votação, Assembleia Legislativa volta analisar PEC do Teto dos Gastos

A Assembleia Legislativa volta a discutir a PEC do Teto dos Gastos, que institui o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para o Estado para os próximos 10 anos, nesta terça-feira (31). A PEC foi aprovada em primeira votação na semana passada e agora volta a ser analisado por uma comissão especial antes de passar pela segunda votação prevista para ocorrer até o dia 15 de novembro.

Os parlamentares membros da comissão especial que analisa o PEC do Teto dos Gastos Públicos vão se reunir amanhã, às 9 horas, na sala das comissões 201, para dar continuidade ao estudo e à discussão do Projeto de Emenda Constitucional nº 10/2017 (Mensagem nº 67/2017), que já foi aprovado em primeira votação. E, às 14 horas, na mesma sala, tem reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Além destas, duas câmaras setoriais temáticas (CSTs) também se reúnem nesta terça-feira. A primeira delas será a da CST que discute a viabilidade da hidrovia Paraguai-Paraná, que realiza sua quarta reunião, às 9h, na sala 201. E, na parte da tarde, às 14h, é vez da CST que estuda um plano de desenvolvimento para Mato Grosso e tem a finalidade de promover os levantamentos técnicos, estudos e análise da situação de regularização ambiental das terras públicas, das devolutas e das particulares para subsidiar um programa de desenvolvimento para Mato Grosso. O encontro acontece na sala 202.

Às 17h, tem inicio a primeira sessão ordinária da semana no Plenário das Deliberações Renê Barbour.

Já na quarta-feira (1), além das duas sessões ordinárias que acontecem às 8h e às 17h, os parlamentares membros da Comissão de Trabalho se reúnem às 14h, na sala 201. Em seguida, às 16h, na mesma sala, acontece a reunião da Comissão de Direitos Humanos e, na sala 202, a da Comissão de Agropecuária.

Em virtude do feriado do dia 2 de novembro, que celebra o Dia de Finados, não terá sessão ordinária nesta quinta-feira. (Com assessoria)