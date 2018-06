Aos cinco anos, filha de Kim Kardashian aparece com cabelo alisado e falso

North West, filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, foi clicada pelas ruas de Nova York com um look que chamou a atenção da web.

Com cinco anos, ela usava um rabo de cavalo feito de apliques. Além disso, o cabelo era bem liso, totalmente diferente dos cachinhos que a pequena tem.

No Instagram, as fotos circularam com vários comentários diferentes levantando o debate de que seria cedo demais para a criança usar este tipo de look. “Ela é muito pequena para já usar artifícios fake”, disse uma pessoa. Enquanto, outros concordavam: “North é linda de qualquer jeito”.

North West chama atenção com aplique de cabelo

Aos cinco anos, filha de Kim Kardashian apareceu com rabo de cavalo falso, em Nova York

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL