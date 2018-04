Aos 84 anos, Francisco Cuoco confirma fim de namoro

Francisco Cuoco e Thaís Almeida

O ator Francisco Cuoco, de 84 anos, admitiu o fim do relacionamento de oito anos com Thais de Almeida, estilista que é 54 anos mais jovem que ele. Os dois estavam juntos há oito anos e terminaram o namoro no fim de 2017.

Cuoco falou do relacionamento ao M de Mulher, em 2016. “Quando vejo uma mulher da minha faixa etária, não sei por que, mas não me interessa como companheira, só como pessoa. Gosto dessa juventude exuberante. Essa animação que a Thaís possui me deixa animado. Com ela, acho muita graça na vida, dou muita risada”, afirmou

“Houve um estranhamento no início, mas hoje todos aceitam bem”, afirmou ela ao Extra, em 2015. “Ele tem muito mais pique que eu”, completou.

Fonte: Vírgula UOL