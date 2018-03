Aos 76 anos, Betty Faria posa com decotão e ganha chuva de elogios: ‘Musa’

(Foto: reprodução Instagram) Betty Faria

Betty Faria, a nossa eterna ‘Tieta do Agreste’, publicou uma foto em seu Instagram nesta noite de quarta, 28, que lhe rendeu milhares de elogios.

Na imagem, a atriz de 76 anos aparece toda poderosa, de cabelo platinado, colar dourado, blusa estampada e ousando um decotão. “Boa Noite”, escreveu ela no post.

Os fãs amaram e, além de lhe dar uma chuva de likes, jogaram a autoestima de Betty lá nas nuvens. “Maravilhosa”, “Musa”, “Linda”, “Diva”, “Chiquérrima”, “Charmosa”, “Rainha”, “Tesão”, “Sexy Forever” e “Arrasou!” foram apenas alguns dos comentários.

Confira o post:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Fonte: Vírgula UOL