Aos 72 anos, Cher anuncia lançamento de novo álbum para setembro

Cher

Leia maisAdolescente que sofria bullying chega à formatura cercada de mais …José Loreto e Débora Nascimento mostram filha pela primeira vez

Sim! Cher anunciou que vai lançar um novo álbum ainda este ano, por meio de uma mensagem postada em sua conta no Twitter.

“Acho que o novo álbum sai em setembro”, afirmou a cantora de 72 anos. Ainda não se sabe qual será o nome do novo trabalho.

O último disco de Cher a ser lançado foi Closer to the Truth em 2013.

Think album will be out in sept.

— Cher (@cher) 1 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL