Aos 71 anos, atriz Susan Sarandon é presa em protesto contra Trump

A atriz Susan Sarandon, de 71 anos, foi presa na última quinta-feira (28), em protesto contra Donald Trump. Ao lado de mais de 600 mulheres, a atriz de Hollywood protestou contra a política de imigração do presidente norte-americano que tem separado famílias nas fronteiras do país.

Em imagens publicadas no Twitter, as manifestantes gritavam palavras de ordem, como: “o que nós queremos? Famílias livres!”. Algumas delas usavam mantas térmicas em referência à maneira como as crianças têm sido tratadas pela polícia.

De acordo com o The Guardian, as mulheres ocuparam ilegalmente a entrada do Departamento de Justiça, um dos prédios do Senado, em Washington. Elas foram presas, fichadas e liberadas em seguida. No Twitter, a atriz escreveu: “presas, fiquem firmes. Continuem lutando”.

Em outro post, Susan disse: “Ação bonita e poderosa de centenas de mulheres dizendo que nós exigimos a reunificação das famílias separadas por esta política imoral. Isto é como uma Democriaria deve ser”. E usou a hashtag #WomenDisobey, que significa mulheres desobedecem, em português.

Fonte: Vírgula UOL