Aos 70 anos, Arnold Schwarzenegger participa de evento de fisiculturismo na Austrália

Reprodução O ator posou para fotos e falou com fãs no evento

O ator Arnold Schwarzenegger mostrou que aos 70 anos ainda cultiva boa forma no concurso Arnold Sports Festival em Melbourne, na Austrália, neste domingo (18). O famoso mostrou braços musculosos vestindo uma camiseta do concurso amador de fisiculturismo no evento. Arnold começou uma corrida de caridade no dia. As informações foram publicadas no Daily Mail.

O ator falou com fãs e posou para fotos no evento. Recentemente, Arnold afirmou que não sente a chegada da idade. Em entrevista ao The Project, o ator disse “eu não me sinto com 70 anos, eu sei que tenho 70 manos, mas e daí? Isso está apenas no meu passaporte e na minha habilitação, mas que me sinto da mesma forma que há 20 anos”.

Arnold Schwarzenegger é abraçado por panicat durante coletiva

1 de 8

Arnold Schwarzenegger ganha abraço de Panicat

Créditos: FotoRioNews

Arnold Schwarzenegger durante coletiva no RJ

Créditos: Foto RioNews

Arnold Schwarzenegger durante coletiva no RJ

Créditos: Foto RioNews

Arnold Schwarzenegger durante coletiva no RJ

Créditos: Foto RioNews

Renata Molinaro

Créditos: Foto RioNews

Arnold Schwarzenegger é abraçado por panicat durante coletiva

Créditos: Foto RioNews

Arnold Schwarzenegger é abraçado por panicat durante coletiva

Créditos: Foto RioNews

2193448814-arnold-schwarzenegger-e-abracado-por-panicat-durante-coletiva-909047590

Créditos: Foto RioNews

Fonte: Vírgula UOL